契約更改交渉を終え、記者会見で来季の抱負を記した色紙を掲げるヤクルト・山田＝28日、神宮球場ヤクルトの山田哲人内野手が28日、東京都内の球団事務所で契約交渉し、現状維持の年俸5億円でサインした。来季が7年契約の6年目。今季は108試合に出て打率2割3分1厘で12本塁打にとどまった。前半戦について「球を飛ばそうとしすぎた。体も開いたし、技術的に良くなかった」と振り返る。ただ、それで終わらずに夏場から復調し「何