米地元紙『ニューヨーク・ポスト』のジョン・ヘイマン記者が27日（日本時間28日）、今オフの移籍市場に言及。レッドソックスの獲得ターゲット5人を挙げ、巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す岡本和真内野手も含まれた。そのほか、ナ・リーグで本塁打と打点の2冠王に輝いたカイル・シュワーバー外野手も入った。 ■「補強戦線で巨大な存在」 球界の大物記者であるヘイ