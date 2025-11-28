【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE RAMPAGEがニューシングル「BREAK IT DOWN」を2026年1月21日にリリースする。 ■新アーティスト写真＆ジャケット写真も公開 「BREAK IT DOWN」は、5ヵ月連続でプロレスの試合が決まっているTHE RAMPAGEのパフォーマーの武知海青が、プロレスラーとしてあらたな挑戦に臨む、その象徴となる入場曲のために制作した楽曲。サムライの誇りと魂を背負