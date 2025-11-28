【ソウル＝藤原聖大】韓国最大の暗号資産取引所「アップビット」で２７日、約４４５億ウォン（約４７億５０００万円）相当の暗号資産が流出する事件があった。韓国・聯合ニュースによると、韓国政府は、北朝鮮の対外工作機関所属のハッカー集団「ラザルス」の犯行の可能性が高いとみている。アップビットによると、２７日午前４時４０分頃、約４４５億ウォン分の暗号資産が指定されていない不明な口座に送金された状況を確認し