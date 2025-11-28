コメの平均販売価格が2週間ぶりに値上がりし、再び最高値に迫っています。【映像】コメ平均価格が2週間ぶり値上がり 再び最高値に迫る農水省によりますと、23日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は、5kgあたり4312円でした。前の週より52円値上がりし、2週前の最高値4316円に迫りました。9月以降、12週連続の4000円台です。一方、同時に発表された、ホームセンターなどを含む小売店お