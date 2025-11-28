プロ野球・広島は28日、今秋ドラフトの新入団選手の背番号を発表しました。ドラフト1位の平川蓮選手の背番号は「51」。ドラフト2位の齊藤汰直投手は「11」を背負います。平川選手の背番号「51」はこれまで、広島で活躍し、現在はカブスに所属する鈴木誠也選手や今季、首位打者を獲得した小園海斗選手などが着用した背番号となります。【新入団選手の背番号】1位 平川蓮(仙台大/外野手)「51」2位 齊藤汰直(亜細亜大/投手)「11」3位