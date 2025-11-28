自民党と衆議院会派「改革の会」の議員3人は、与党の自民党会派に加わるための正式な合意を行いました。衆議院での少数与党が解消されることになります。江口友起記者の中継です。◇ある自民党議員からは、「土俵際から少し押し戻した。政権としては、多少余裕がでるのでは」との声が上がっています。自民党鈴木幹事長（28日午後）「歓迎をするということで、合意をしたところでございます。今まで以上に安定を持った政権