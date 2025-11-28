ポケモンが、横浜赤レンガ倉庫にて開催されている『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』の例年好評の無料エリア「Christmas Village」にて『Pokémon Happy Holidays』を開催。会場ではメガライチュウX・メガライチュウY、クリスマスの衣装を着たピカチュウがツリーやゲートを彩るほか、ぬいぐるみを使ったクリスマスマーケットならではの装飾展示やポケモンたちが彩るコンテンツが多数展開されます☆ ポケモン 横浜