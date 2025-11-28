高市政権に追い風です。衆議院では「少数与党」解消となりました。【映像】日本維新の会から自民党会派に加わる無所属の衆院議員「233議席になるということで、安定を持った政権運営ができると思っております」（自民・鈴木幹事長）日本維新の会に所属していた無所属の衆議院議員3人が自民党の会派に加わり、衆議院の定数465議席の半数を与党が1人上回りました。ただ、参議院では過半数に6人足りず、鈴木幹事長は「今までど