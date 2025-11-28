巨人のＯＢで、今夏まで自身の母校・東北高の野球部監督を務めていた佐藤洋さんが亡くなった。まだ６３歳。訃報に接したとき、真っ先に口をついて出てきたのは「なんで？１週間前に会ったばかりなのに」という言葉だった。今月２１日、東京ドームで催された長嶋茂雄さんの「お別れの会」には、選手ＯＢも多数、参列していた。３０有余年前、私が巨人のファーム担当を拝命し、日々、取材をしていた選手たちも姿を見せ、旧交を