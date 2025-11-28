メ～テレ（名古屋テレビ） 自宅で大麻約2gを営利目的で所持した疑いで、無職の男が逮捕・送検されました。男の自宅からは、大麻草155鉢などが押収されています。 麻薬取締法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、山梨県に住む無職の河井秀之容疑者(55)です。 河井容疑者は26日、自宅で大麻1.825gを営利目的で所持した疑いが持たれています。 河井容疑者は容疑を認めています。 愛知県警は去年5月、SNS上で大麻の栽培