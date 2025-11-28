◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第２日（２８日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）ツアー通算２０勝で５７歳の谷口徹（フリー）がホールアウト後、第一線を退くことを明かした。８位で出た第２ラウンドで１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７７と崩れ、通算イーブンパーの８２位で予選落ちし、今季を終えた。昨年の賞金ランキングは１５４位で、今季は生涯獲得賞金ランク３位の