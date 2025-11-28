歌手の浜崎あゆみが２８日、自身のインスタグラムを更新。２９日に開催予定だった上海公演の中止を発表した。この日、ストーリーズで「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢２００名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と発表した浜崎。「自分