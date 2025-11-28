テーブルマークは、26年2月2日納品分より、家庭用冷凍食品は米飯類やから揚げなど12品を7〜13％、業務用冷凍食品は米飯類や中華系商材、デザート類など71品を2〜35％、それぞれ出荷価格を引き上げる。価格改定の主な対象品目は家庭用冷食が「焼めし」「国産若鶏の塩から揚げ」など、業務用冷食が「香味炒飯」「広東風えび餃子」「PSロールケーキ（ショコラ）」など。常温製品はパックごはん「北海道産きたゆきもちのお赤飯」