気象台は、午後5時26分に、暴風警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市などに発表 28日17:26時点内陸では、29日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】