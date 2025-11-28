名古屋で12月4日に開幕するフィギュアスケート、グランプリ（GP）ファイナルに出場する中井亜美（17、TOKIOインカラミ）が28日に練習を公開。五輪イヤーでシニアデビューとなり、GPシリーズ上位6人のみで争うファイナル進出を果たした思いなどを語った。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催中井はGPシリーズデビュー戦のフランス杯（10月18日）でいきなり初優勝。同シリーズ、デビュー戦で