26日に行われたプロ野球の年間表彰式「NPBアワーズ」に今シーズンの球界を沸かせた選手たちが出席した。セ・リーグのベストナインには、リーグ優勝の阪神から7人が選出。虎党のTBS「THE TIME,」宇賀神メグアナウンサー（29）が、受賞者たちの喜びの声を聞いた。【ベストナイン一覧】最多得票はセ・サトテル、パ・レイエスルーキー・宗山が紅林に3票差で初32盗塁で4年連続6度目の盗塁王・近本光司5年連続5度目のベストナイン、4年