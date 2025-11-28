国の文化審議会はきょう（28日）、ユネスコの無形文化遺産に新たに登録する候補として、「神楽」と「温泉文化」を提案することを決めました。来年（2026年）3月末までに、ユネスコ事務局に2件同時に提案書を提出することになります。優先順位は「神楽」「温泉文化」となっていて、ユネスコによる登録可否の決定は「神楽」が2028年、「温泉文化」が2030年になる予定です。文化庁によりますと、「神楽」の方が国による保護措置がより