厚生労働省は今年度の補正予算案で、医療や介護業界への物価高対策なども含めて、あわせておよそ2.3兆円を計上しました。厚労省は今年度の補正予算案で、医療機関や介護分野の職員の賃上げ、最低賃金を引き上げた中小企業への賃上げ支援、医療DXの推進などを柱として、あわせておよそ2兆3252億円を計上しました。最も金額が大きいのは、政府の総合経済対策に盛り込まれている「医療・介護等支援パッケージ」で、1兆3649億円に上っ