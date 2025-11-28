持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は、12月3日から冬の贅沢肉メニューとして「アンガスビーフステーキ重」を全国で販売する。アンガスビーフステーキ1枚をごはんにのせたボリュームのある商品。「和風ステーキソース」と「スパイシーバーベキューソース」の2種類のソースがあり、注文時に選択できる。価格は税込990円。また、アンガスビーフステーキを2枚のせた「Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍)」や、ステーキを総