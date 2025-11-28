警視庁証券口座に不正アクセスして乗っ取り、特定の銘柄を購入して株価をつり上げた後に売却したとして、警視庁などの合同捜査本部は28日、金融商品取引法違反（相場操縦）と不正アクセス禁止法違反の疑いで中国籍の男2人を逮捕した。相次いだ乗っ取りによる不正取引額は計7千億円を超えており、捜査本部は複数の犯罪グループが関与しているとみて実態解明を進める。警視庁によると、逮捕されたのは会社経営林欣海容疑者（38）