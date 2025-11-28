左から：「LIGHTNING SELECT」「WAVE LIGHTNING ELITE」ミズノは、より高く速く跳びまわるための機能性を追求した「WAVE LIGHTNING ELITE（ウエーブ ライトニング エリート）」「LIGHTNING SELECT（ライトニング セレクト）」を12月12日にミズノ直営店、ミズノ品取扱店で発売する。「WAVE LIGHTNING」シリーズは、2004年に発売されたミズノバレーボールシューズの旗艦モデルで、“軽量”“クッション性”“フィッティング”の3点を