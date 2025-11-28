前橋市の小川晶前市長の辞職に伴う来年1月の市長選に、山本龍元市長（66）が立候補する検討に入った。28日、取材に明らかにし「市民の融和のために熟考し判断する」と述べた。山本氏は4選を期した昨年2月の市長選で小川氏に敗れた。