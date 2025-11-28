九州電力川内原発を訪れ、要望を伝える鹿児島県薩摩川内市の田中良二市長＝27日、薩摩川内市九州電力川内原発2号機（鹿児島県薩摩川内市）は28日、運転開始から40年を迎え、20年の運転延長期間に入った。40年を超えて動く原発は、同原発の1号機と、いずれも関西電力の高浜原発1〜4号機（福井県高浜町）、美浜原発3号機（同県美浜町）に続いて全国では7基目となる。九電の西山勝社長は「引き続き安全性向上に取り組み、安全・安