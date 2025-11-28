土産･弁当専門店「HANAGATAYA」は、オンライン通販限定の「東京みやげ福袋」を販売する。価格は税込9,000円(送料無料)。販売開始は2025年12月5日(金)AM0時から。数量限定1,000点で、完売次第終了となる。オンライン通販のみでの販売となる。今回は、人気の東京みやげに加え、「トーキョー･オリジナルス」のバターソルトビスケット&チョコレートビスケット、オリジナルブレンドドリップバッグコーヒーなどを含む全9商品をセット