プロ野球・西武は28日、FA権を行使していた桑原将志選手との入団合意について発表しました。桑原選手は2011年ドラフト4位で福知山成美高からDeNAに入団。その気迫あふれるプレーや粘り強いバッティングからも『ガッツマン』としてファンからも愛されていました。そんな中、今季14年目を迎えFA権の行使を発表しました。28日の朝にはDeNAを通し退団コメントを発表していた桑原選手。「新天地でも自分らしくひたむきに、皆さまに与え