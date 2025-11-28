今季、両リーグ史上最速でリーグ優勝を飾った阪神は、ドラフト会議で大学ナンバーワン打者との呼び声が高い創価大・立石正広内野手（２２）を３球団競合の末にドラフト１位で獲得した。東京新大学リーグ通算１５本塁打を誇る右の強打者は、二塁と三塁を本職とする内野手。阪神の両ポジションには、ともにゴールデングラブ賞を獲得した中野と佐藤輝が構えており、立石はどこで起用されるのだろうか。ドラフト会議直後、阪神の