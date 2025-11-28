ビンテージ収集にいそしむ古着モンスターに一日中釣りに夢中になる釣りバカモンスター・・・。趣味に時間とお金をかけて妻のひんしゅくを買い続けている「趣味モンスター夫」が2025年11月28日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）でとりあげられた。離婚の大きな原因に「夫の趣味」がある紹介されたのはレギュラーメンバーでお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さん。井戸田さんはバイクと車が趣味で、現在ガレージハ