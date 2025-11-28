全日本空輸（ANA）は、「ANAにキュン！ANA SUPER VALUE PREMIUM 28セール」を11月28日から29日まで実施する。主な対象路線とプレミアムクラスの片道最低運賃は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が20,500円、広島が22,500円、函館が23,000円、松山が23,500円、札幌/千歳が25,100円、宮崎が26,000円、福岡が27,400円、沖縄/那覇が29,300円などとなっている。搭乗期間は2026年2月1日から3月12日まで。いずれも旅客施設使用料が別途必要と