富士山が噴火した場合、首都圏はどうなるのか。東京大学名誉教授で、山梨県富士山科学研究所所長の藤井敏嗣さんは「大規模な噴火によって火山灰が首都圏の広い範囲に堆積するおそれがある。火山灰が10センチ積もると、自動車や鉄道の走行が不可能になり、電機や上下水道などのインフラも壊滅状態になる」という――。（第2回）※本稿は、藤井敏嗣『富士山噴火その日に備える』（岩波新書）の一部を再編集したものです。写真＝iSt