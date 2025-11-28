コンビニのコーヒーが120円程度で売られているなか、なぜホテルのラウンジのコーヒーは1杯1000円でも売れるのか。マネジメント能力開発研究所代表の千賀秀信さんは「コンビニとホテルのコーヒーでは、そもそも顧客の原価に対する見方が異なる。コンビニが固定費を減らす経営をする一方、ホテルはむしろ固定費をうまく利用して差別化を図っている」という――。※本稿は、千賀秀信『［ポイント図解］管理会計の基本が面白いほどわか