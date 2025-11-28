ソフトバンクは28日、スタッフ8人の退団を発表した。前監督の藤本博史球団統括本部付特別アドバイザー、1軍投手コーチの経験もある斎藤学ファーム広報、渡辺健史2軍打撃投手兼2軍スタッフ、椎野新4軍用具担当兼4軍サブマネージャー、庄嶋大一郎1軍アスレチックトレーナー、針谷大ファームアスレチックトレーナー、安藤ケビン通訳（英語）、重田倫明ファーム広報。