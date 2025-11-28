KDDIは、「5G SA」で遅延を抑制する技術「Low Latency, Low Loss, and Scalable Throughput」（以下、L4S）を一部エリアの基地局に導入した。KDDIのよると、L4Sの導入は国内初という。 L4Sは、3GPPで次世代通信規格「5G Advanced」技術として標準化された。ネットワーク混雑時にデータを送信すると、ネットワークでパケットが滞留してしまい、送信完了するまでの遅延時間が増加する。さらに、一定時間