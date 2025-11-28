ＮＨＫ党の立花孝志党首を、神戸地検が名誉毀損の罪で起訴しました。起訴状によりますと、ＮＨＫから国民を守る党の党首・立花孝志被告（５８）は、選挙の街頭演説などで元兵庫県議の竹内英明さんについて、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言したほか、竹内さんが死亡した後にも「どうも明日逮捕される予定だったそうです」などと、嘘の情報をＳＮＳ上に投稿。竹内さんの名誉を生前と死後にわたっ