フランスのマクロン大統領は、ロシアの脅威などを念頭に、若者を対象にした「志願制の兵役」の導入を発表しました。【映像】フランス軍の訓練の様子「新たな国民奉仕活動は、来年の夏から段階的に導入される」（マクロン大統領）18〜19歳を対象にした「志願制の兵役」はフランス領内での活動に限定し、来年夏に3000人から開始して、2035年までに5万人の参加を見込んでいます。マクロン大統領は、ロシアの脅威などを念頭に「