日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２５日、放送され、山口もえや、横山由依ら有名人を夫に持つタレントや女優らが登場した。２０１７年に俳優・和田正人と結婚し、長女（６）と長男（３）の２児ママとなった女優・吉木りさは「私の夫は家電量販店で徹底的に値切るんですよ」と店員が「俳優・和田正人」だと気付いていても全く気にせずに、「このテレビ、どのぐらい安くなります？」とぐいぐい値切るという。「しっかり