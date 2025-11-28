香港で起きた大規模なマンション火災の死者が100人を超えました。【映像】火災現場の様子香港の保安局長によりますと、日本時間午後4時の段階で死者は128人、けが人は79人となりました。また、行方不明者数はいまだ約200人に上っており、その中には、身元が分かっていない89人の遺体も含まれています。保安局長によりますと、今後の調査の過程で死者が増える可能性もあるということです。（ANNニュース）