映画を通じて広島を世界に発信するイベント、広島国際映画祭が28日、開幕しました。今年17回目となる映画祭には、10の国と地域から30作品が参加しました。オープニング上映は、『記憶の解凍』。広島テレビの庭田杏珠記者が監督を務め、被爆前後の日常の白黒写真をAIや戦争体験者との対話をもとにカラー化する取り組みを記録した作品です。上映後には、アニメーション監修を務めた片渕須直監督とトークショ