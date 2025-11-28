大分市佐賀関で発生した大規模火災は11日目の28日、半島部分が鎮火したと市が発表しました。【映像】自宅の確認に向かったり、生活必需品を取りに帰る住民大分市は、住宅がある半島部分について赤外線を使った調査をしたところ、火のくすぶりが確認されなかったとして「鎮火」を発表しました。現場では、倒壊などの危険が少ない家の住民を対象に許可証が発行され、自宅の確認に向かったり生活必需品を取りに帰る住民の姿が見