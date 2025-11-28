埼玉県越谷市で、89歳の女性の運転する車が郵便局に突っ込み、建物の中にいた郵便局員4人がけがをしました。【映像】事故現場の様子28日午前11時前、越谷市レイクタウンの駐車場で「車が建物に突っ込んでいる」と目撃者から110番通報がありました。警察などによりますと、89歳の女性が車を駐車しようとしたところ、郵便局に突っ込んだということです。建物内にいた40代〜50代の男女の郵便局員4人が病院に搬送されました。全