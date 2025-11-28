29日（土）は、オホーツク海の低気圧がゆっくりと北寄りに進みます。一方、九州付近の高気圧が日本の南に移動し、日本の東には別の高気圧が顕在化する見込みです。このため、北日本日本海側では朝までは所により雪や雨が降りますが、日中は晴れ間が広がる見込みです。北陸から山陰でも明け方頃までは雲が広がり所によりにわか雨がありますが、次第に天気は回復に向かうでしょう。北日本太平洋側や東日本の太平洋側は晴れる所が多い