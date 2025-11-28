高市首相の「台湾有事」をめぐる発言に中国政府が反発を続けるなか浜崎あゆみさんの上海での公演がキャンセルになったことがわかりました。浜崎あゆみさんは明日29日上海で公演を行う予定でしたがさきほど中国側の主催者から公演がキャンセルになったとの通知がありました。キャンセルの理由について「不可抗力により」していますが具体的な説明はありません。中国政府が高市首相の「台湾有事」をめぐる発言に反発を続けるなか日本