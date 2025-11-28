脱税疑惑に巻き込まれていたウェブ漫画『女神降臨』の作者yaongyi（ヤオンイ）が、不服申立てを認められ疑いを晴らした。【写真】“キムタクの娘”が演じた『女神降臨』11月27日の『週刊朝鮮』の報道によると、今年6月、租税審判院は韓国国税庁がyaongyiに課した付加価値税処分に対する不服申し立てを認める決定を下した。これによりyaongyiは、2018年後半から2022年上半期までに課されていた数億ウォン（数千万円）台の付加価値税