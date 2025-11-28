愛知県教育委員会は28日、女子児童2人への不同意わいせつの罪で有罪判決を受けた男性教師を懲戒免職しました。県教委などによりますと、一宮市立丹陽小学校の教師・小島大輝被告(31)は、監督を務めていた学外のスポーツチームの女子児童2人の体を触るなどした不同意わいせつの罪に問われ、26日に懲役2年・執行猶予5年の判決を受けました。小島被告は県教委の聞き取りに「愛知県全体の信頼を失墜させてしまったこ