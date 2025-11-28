品薄な「新車のハイエース」を会場限定で販売2025年11月22日、23日の2日間にわたり、お台場特設会場（江東区青海）にて「お台場キャンピングカーフェア 2025」が開催されました。なかでも、ダイレクトカーズが限定販売するトヨタ「ハイエース」の限定キャンピングカー「ネクストアーク」にひときわ注目を集めていました。どのようなモデルなのでしょうか。“注文殺到”のトヨタ「ハイエース」が即納に!?【画像】超カッコいい！