思い思いの食材を持ち寄るのが楽しい鍋パーティー。ほかの女子とは一線を画したチョイスで差を付ければ、恋のチャンスにつながるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性125名に聞いたアンケートを参考に「鍋パーティーで女ぶりを上げる『気の利いた手土産』」をご紹介します。【１】アツアツ鍋のあとにクールダウンできる「アイスやジェラート」「湯気で煙った部屋の中で食べるキーンと冷えた氷菓子は格別だった」