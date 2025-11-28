日本ハムの宮西尚生投手が２８日、エスコン内で契約更改に臨み現状維持の６５００万円（金額は推定）でサインした。今季は３１試合に登板し１勝１敗１２ホールド、防御率３・２０。９００試合登板も達成したが「積み重ねがあるので、今年だけではないというのが大前提ですけど、今年はボスにさせてもらった９００試合に近いので、その９００試合を意味あるものにするために、来シーズン爆発的な成績を残さないと申し訳ない」と