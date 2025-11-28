11月29日は語呂合わせで「いい肉の日」、そして「飯田焼肉の日」です。飯田市の保育園では28日、あの有名人も駆け付け「焼肉給食」が提供されました。ニッチローさん登場「せーの、ニッチローさん！」「こんにちは、ニッチローです。焼き肉好きですか？給食一緒に食べましょう！」飯田市の下久堅保育園の園児たちに元気いっぱいで迎えられたのは、飯田市出身のものまね芸人で、「飯田焼肉大使」を務めるニ