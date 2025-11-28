上限250 台の2026年イヤーモデル光岡自動車は、『M55』シリーズの量産モデル第2弾となる2026年投入モデル『M55 1st Edition』（エムダブルファイブ・ファーストエディション）を、11月28日からミツオカ取扱拠点で発売開始した。【画像】光岡自動車『M55ファーストエディション』正式発売！2026年は上限250台販売全80枚M55は2023年の光岡自動車創業55周年を記念した、ホンダ・シビックをベースとした新型車。昨年11月に発表した限