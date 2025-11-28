中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月28日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は27日の記者会見で、現在の中米両軍関係及び今後の交流計画について質問を受け、中米海上軍事・安全保障協議メカニズム会合は両軍関係に前向きな要素をもたらすと表明した。蔣氏は次のように述べた。中米両軍は18〜20日の3日間、ハワイで2025年度の中米海上軍事・安全保障協議メカニズム第2回作